Metropolitanmagazine.it - Omicidio Serena Mollicone, la Cassazione ha disposto un Appello bis

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo il caso Chiara Poggi, nella giornata di ieri è stato riaperto anche quello relativo all’di, la diciottenne uccisa nel giugno del 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone. La Corte diha accolto la richiesta della procura generale della Corte d’di Roma contro l’assoluzione dei tre accusati, l’ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e il figlio Marco. Il verdetto, risalente al 2024, risulta dunque annullato.Nel primo processo d’i tre erano imputati per concorso involontario. Il corpo diera stato rinvenuto in un bosco a circa otto chilometri da Arce, con mani e piedi legati da fascette e la testa chiusa in una busta di plastica. L’autopsia aveva stabilito la morte per asfissia della ragazza.