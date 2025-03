Thesocialpost.it - Omicidio Pierina Riva, arrestato il figlio Federico Crotti dopo l’autopsia: “Picchiata e soffocata”

Emerge un quadro inquietante dietro la morte di, 75 anni.ha smentito l’ipotesi di una caduta accidentale, rivelando che la donna è statae percossa. Presentava fratture alle costole e segni evidenti di violenza su volto, tronco e arti. Per il delitto è statoil, 47 anni, che viveva con lei a Lambrate, quartiere alla periferia di Milano. La donna, non più autosufficiente, dipendeva da lui per l’assistenza quotidiana.La notte del 13 gennaio,aveva contattato il 118 sostenendo di aver trovato la madre pdi sensi in cucina, apparentemente caduta da una sedia. Aveva dichiarato di averla lasciata lì per alcune ore mentre lavorava al computer, indossando le cuffie e non accorgendosi dell’accaduto. Tuttavia, i sanitari avevano da subito riscontrato delle incongruenze tra le condizioni della vittima e il racconto fornito dal