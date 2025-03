Omicidio Garlasco Stasi | piena fiducia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Albertoha "che sia fattaluce,nella verità e nella giustizia, soprattutto per Chiara". Così uno dei legali dell'uomo oggi 41enne condannato a 16 anni per l'nel 12007 della fidanzata Chiara Poggi a. Riaperte le indagini a Pavia e indagato Andrea Sempio, un amico del fratello della giovane uccisa. Ai tempi fu indagato, su segnalazione della difesa di,ma le accuse furono poi archiviate. Oggi esame del Dna, per confrontarlo con tracce sotto le unghie di Chiara