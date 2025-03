Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierpaolo Panzieri, il killer in aula visibilmente provato

Pesaro, 12 marzo 2025 – È in corso in corte d’assise al tribunale di Pesaro l’udienza per l’di, il giovane di 27 anni che è stato ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 dall’amico Michael Alessandrini, 31 anni, reo confesso dell’avvenuto nell’abitazione della vittima in via Gavelli. Quest’ultimo, difeso dagli avvocati dagli avvocati Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli, questa mattina è presente in. L’imputato è entrato in, a tratti quasi assente. L’udienza è iniziata alle 10,30 circa con la discussione dell’avvocato di parte civile Paolo Biancofiore. “La requisitoria del pubblico ministero ha lasciato insoddisfatte le aspettative di giustizia dei genitori di– ha esordito l’avvocato all’inizio della propria discussione -.