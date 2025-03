Thesocialpost.it - Omicidio Chiara Poggi, svolta nelle indagini. Difesa Alberto Stasi: “È il settimo tentativo di farlo cadere”

Leggi su Thesocialpost.it

continua ad avere “fiducia che sia fatta piena luce, fiducia nella verità e nella giustizia soprattutto per”. A riferirlo è la sua legale, Giada Bocellari, che questa mattina ha rilasciato una breve dizione dopo la riapertura dellea Pavia su Andrea Sempio., condannato a 16 anni per l’della fidanzatanel 2007, attende gli sviluppi della vicenda. “è molto razionale – ha spiegato l’avvocatessa – ha quasi terminato di scontare la sua pena, ma resta fiducioso affinché emerga la verità, dato che ha sempre dito la sua estraneità”.Di parere opposto il legale della famiglia, Gian Luigi Tizzoni, che definisce “davvero raro e straordinario” il riaprirsi dell’inchiesta, considerando cheè stato condannato in via definitiva.