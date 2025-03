Thesocialpost.it - Omicidio Chiara Poggi, svolta nelle indagini. Alberto Stasi: “Sono innocente e so aspettare”

Andrea Sempio, oggi residente a Voghera, non vive più a Garlasco. Lavorava in un negozio di telefonia in un centro commerciale, ma da ieri è in ferie, per sottrarsi alla pressione mediatica dopo che la procura di Pavia ha deciso di indagarlo per l’di. “sconvolto e incredulo”, ha dito Sempio. In passato era stato già coinvolto nell’inchiesta, ma poi scagionato. Ora si parla di lui come possibile vittima di un attacco di rabbia dopo un rifiuto, con una passione per i videogiochi. Nel frattempo,, condannato a 16 anni, di: “e so”. Nonostante la sua pena stia per concludersi e stia usufruendo di benefici carcerari, sia la sua difesa che la procura potrebbero chiedere una revisione del processo.Nel 2007, quando Andrea Sempio aveva 19 anni, era amico di Marco, il fratello di, e frequentava la casa di via Pascoli.