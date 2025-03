Lapresse.it - Omicidio Chiara Poggi, riaperte indagini sul delitto di Garlasco: indagato Andrea Sempio

Nuova indagine suldia 18 anni dall’, avvenuto il 13 agosto 2007 a(Pavia) nella villetta della famiglia della vittima in via Pascoli. La Procura della Repubblica pavese ha iscritto nel registro degli indagati– amico del fratello della vittima, Marco– all’epoca dei fatti 19enne e tra il 2016 e il 2017 già al centro di ulteriorisollecitate dai legali di Alberto Stasi sul Dna trovato sotto le unghie della 26enne. Stasi, all’epoca fidanzato della giovane, è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l’. Le accuse controfurono all’epoca archiviate e oggi sono state, a distanza di 8 anni, grazie a una nuova consulenza sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione, che potrebbero fare nuova luce sul