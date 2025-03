Lettera43.it - Omicidio Chiara Poggi, i nuovi elementi per cui si è riaperto il caso

La procura di Pavia ha richiesto alla cassazione la riapertura dell’indagine sull’di, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La richiesta si basa su «indizianti» a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, sui quali gli inquirenti intendono condurre ulteriori approfondimenti. Al centro delle nuove indagini, oltre alla possibile compatibilità del Dna di Sempio con quello ritrovato sotto le unghie di, vi sono le impronte rinvenute sulla scena del crimine, in particolare sul dispenser del sapone. Nel documento della Procura si legge come si intenda confrontare le impronte papillari repertate sul luogo del delitto con quelle di Sempio, oltre a raccogliere nuove testimonianze e interrogare nuovamente l’indagato.Il particolare delle telefonate e dello scontrino conservato per circa un annoTra iritenuti rilevanti figurano tre telefonate effettuate da Sempio nei giorni precedenti il delitto e uno scontrino di parcheggio conservato per oltre un anno, che avrebbe dovuto attestare la sua assenza da Garlasco la mattina dell’, anche se le analisi sulle celle telefoniche sembrano smentire questa versione.