Omicidio Cerciello Rega la Cassazione dispone un nuovo processo per Gabriel Hjorth

Laha disposto unappello, il terzo, pere Natale Hjort, il cittadino americano coinvolto nell’Mario, il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso nel luglio 2019 nel quartiere romano di Prati, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I giudici saranno chiamati a valutare al ribasso l’accusa «di concorso anomalo in».– che si trova ai domiciliari a Fregene (Roma) – era stato condannato a 11 anni e 4 mesi. In primo grado, l’italoamericano aveva ricevuto l’ergastolo, una pena che in secondo grado era stata abbassata nel 2022 a 22 anni. Ma laera poi intervenuta annullando con rinvio le pene comminate,ndo undi secondo grado, arrivato il 3 luglio 2024, a distanza di cinque anni dal delitto. Per l’imputato – scrive l’Ansa – è stata riconosciuta come irrevocabile la penale responsabilità.