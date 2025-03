Lapresse.it - Omicidio Cerciello, la Cassazione dispone un altro processo d’appello per Hjorth

Un nuovodavanti alla Corte d’Assisedi Roma è stato disposto dai giudici della quinta sezione penale della Corte diper Gabriel Natale, il cittadino americano imputato per aver ucciso a coltellate, a luglio del 2019 nel quartiere Prati, il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega impegnato, con un commilitone, in un’operazione di polizia. Il giudizio che è stato disposto servirà per il ricalcolo della pena e per riconoscere le aggravanti che erano cadute nei due gradi precedenti di giudizio. Oltre che dal Procuratore generale, il nuovod’assiseera stato sollecito anche dai legali difensori di, gli avvocati Francesco Petrelli e Fabio Alonzi, che nella loro arringa hanno sostenuto la tesi difensiva che non sussisterebbe neanche il concorso in, per la “non sussistenza del concorso di Natalenella condotta omicidiaria” del suo connazionale Finnegan Lee Elder, considerato l’esecutore materiale del delitto.