Liberoquotidiano.it - Omicidio Cerciello, il calvario del carabiniere ucciso. Cassazione: Appello ter per ridurre la pena a Hjorth

Non trova pace la vicenda dell'che tornerà, per la terza volta, al secondo grado di giudizio. Ma solo per il ricalcolo della. Un nuovo processo, davanti alla Corte d'Assise d'di Roma, è stato disposto dalla, per ricalcolare laa cui era stato condannato Gabriel Natale, il cittadino americano imputato per avera coltellate, a luglio del 2019 nel quartiere Prati, il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega impegnato, con un commilitone, in un'operazione di polizia. I giudici della quinta sezionele di piazza Cavour, nel confermare lale responsabilità di Hojrth, condannato a 11 anni e 4 mesi, hanno stabilito di annullare 'la sentenza impugnata, agli effettili, limitatamente al trattamento sanzionatorio dell'imputato ricorrente, dichiarando la definitività della parte della sentenza riguardante la relativa responsabilità'.