Quotidiano.net - Omicidio Cerciello, appello ter per Hjorth per ridurre la pena

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 marzo 2025 - Ci sarà un nuovo rivolo giudiziario nella vicenda legata all'del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega, ammazzato con 11 coltellate in una strada di Roma nel luglio del 2019. I giudici di Cassazione hanno disposto un terzo processo diper Gabriele Natale, lo studente americano accusato di concorso anomalo incon l'amico Lee Elder Finnegan la cuia 15 anni e due mesi è passata in giudicato. I giudici della quinta sezione hanno accolto l'istanza dei difensori disponendo un nuovolimitatamente al trattamento sanzionatorio. I magistrati di Piazzale Clodio, in sostanza, saranno chiamati a valutare al ribasso l'accusa di concorso anomalo in: lapotrebbe scendere di anni, fanno sapere dalla difesa.nel secondo processo diera stato condannato (in abbreviato) a 11 anni e 4 mesi.