Olympiacos-Bodo Glimt il pronostico di Europa League | occhio a multigol e cartellini

Continuano le emozioni delle coppe europee, con la Championsche chiuderà oggi il tabellone per i quarti di finale. Quella di domani, giovedì 13 marzo, sarà invece una giornata dedicata alla Conferenceed all’, con quest’ultima che vedrà anche la sfida tra. Le due formazioni si affronteranno allo Stadio Georgios Karaiskakis, con fischio d’inizio alle ore 18.45, ripartendo dal 3-0 dell’andata in favore dei norvegesi.Padroni di casa che dovranno dunque cercare un’impresa per recuperare le tre reti di svantaggio che rischiano di aver già indirizzato il discorso qualificazione. Dopo la brutta sconfitta nel match d’andata, l’ha reagito ritrovando immediatamente la vittoria in campionato e confermandosi così in vetta alla Superturca.