Oltre il Napoli | parla David Giubilato

L’ex calciatore (anche) die Veneziaè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’ (condotta da Luca Cerchione).Non solo ilL’Inter è approdata ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco. Crede che questo possa essere il primo vero esame per i nerazzurri in questa competizione? “Sì, possiamo dire di sì, anche se non è del tutto vero. L’Inter è ormai abituata a giocare in Champions League ad alti livelli. È un percorso iniziato con Simone Inzaghi, che sta portando avanti con grande continuità. Affronterà questa sfida come ha affrontato tutte le altre, con la stessa preparazione. Conoscendo Simone, starà già programmando tutto nei minimi dettagli. È un allenatore che lavora h24, è praticamente malato di calcio.