Olimpiadi Los Angeles 2028 Tamberi | Lavoro ogni giorno ma ora sto pensando solo alla nascita di mia figlia

Gianmarcosarà il protagonista del nuovo spot della Regione Marche. Il campione olimpico, a margine dell’evento, ha parlato anche della sua preparazione in vista delledi Los, ma soprattutto delladella, annunciata qualchefa. “Cosa c’è di più bello di ampliare la famiglia. Io e Chiara stiamo insieme da 15 anni, siamo cresciuti insieme. In casa si respira felicità e non vedo l’ora che venga al mondo questa piccola principessa”, ha detto. “Per adesso il pensiero non va ad altro che a questo – ha proseguito Gimbo – Poi ci sono gli allenamenti e l’obiettivo che ho promesso di rincorrere. Sto lavorandoper quello, per Los. Bisogna già fare delle scelte, tanti anni prima, perché poi porteranno quela riuscire nell’obiettivo”.