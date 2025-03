Ocean Viking in arrivo a Marina di Carrara | a bordo 15 naufraghi

Leggi su Corrieretoscano.it

DIindiprevisto in porto giovedì 13 marzo alle 9.30 alla banchina Fiorillo del porto didil’della nave.Adell’imbarcazione ong Sos Méditerranée ci sono 15 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina Fiorillo i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-fiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza.Sos Mediterranée via social: “ha effettuato un’operazione di soccorso durante la quale ha messo in salvo 25 persone. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha comunicato alle autorità italiane la necessità di sbarco immediato dei minori e delle loro famiglie, per garantire il loro diritto alla protezione secondo le leggi italiane ed europee.