NXT 11.03.2025 Roadblock al Madison Square Garden

Ciao Bro di Zona Wrestling, ultima tappa prima di Stand&Deliver e per renderla memorabile siamo nell’arena più famosa del mondo. Qualcuno uscirà da essa con 2 titoli, qualcuno manterrà il proprio e qualcuno si divertirà guardando la puntata. Let’s GoTNA World’s Tag Team Championships Match: The Hardy Boyz(c) vs FrAxiom (4 / 5)Ancora prima che il match incominci partono i cori This is Awesome, TNA, NXT, Delete, Brother Nero e davvero pubblico molto caldo. Parlando del match vero e proprio i 2 fratelli Hardy si focalizzano su Axiom, isolato dal suo tag team partner. Gli Hardy sono diventati lenti per l’età e gli acciacchi quindi chiaramente la parte acrobatica la devono fare gli sfidanti, che dire la fanno egregiamente con 2 Suicide Dive, una Swanton e un Moonsault. Cori a non finire, se il pubblico prosegue così dovrò pompare i voti di tutti i match.