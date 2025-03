Terzotemponapoli.com - Nuovo stadio Manchester United entro il 2030

ilOld Trafford sarà demolito. Tifosi furiosi: “Sembra un tendone da circo, calpestata la storia”Un. Il più grande, il più bello del mondo. Il progetto di Jim Ratcliffe, proprietario dell’azienda chimica Ineos e ricca guida del, è ambizioso, decisamente generazionale: regalare ai Red Devils unimpianto da 100 mila posti. In Inghilterra lo hanno già ribattezzato “Wembley of the North”, ma a differenza della storica cattedrale inglese, chiusa per ristrutturazione dall’ottobre 2000 al marzo 2007, la nuova casa della parte di rossa disarà completamente nuova, con una previsione di spesa di circa 2 miliardi di sterline (Wembley è costato 757 milioni di sterline, circa 1,1 miliardi di euro).Lo ha confermato Ratcliffe, con un comunicato sui canali ufficiali del club: “Oggi segna l’inizio di un viaggio incredibilmente emozionante verso la realizzazione di quello che sarà il più grandedi calcio del mondo, al cdi un Old Trafford rigenerato.