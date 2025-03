Ilgiorno.it - Nuovo stadio, c'è l’offerta di Inter e Milan. Perché i club e il Comune vogliono chiudere entro l’estate

Leggi su Ilgiorno.it

o, 12 marzo 2025 – Il voluminoso documento era atteso inmartedì 4 marzo, ma in realtà è stato spedito ieri, martedì 11 marzo. Una settimana dopo. Parliamo del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) e la relativa offerta di acquisto dellodi San Siro e dell’area limitrofa preparati da, che di fianco al Meazza vorrebbero costruire il loroda oltre 70mila posti e, subito dopo, rifunzionalizzare la Scala del calcio. Da Palazzo Marino fanno sapere che il DocFap è un documento di circa 300 pagine e in una nota aggiungono che “l’amministrazione comunale esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo”. Palla alIl pressing del sindaco Giuseppe Sala, intanto, ha avuto buon gioco.