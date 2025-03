Dailymilan.it - Nuovo San Siro, Gazzetta: aree verdi e stadio da 71 mila posti. Ecco quando sarà pronto

Leggi su Dailymilan.it

Nasce ilSandin e Inter, progetto da 71con, inizio dei lavori nel 2027 e presentazione nel 2030.Il progetto delSandin e Inter ha avuto una svolta importante. Dopo il sollecito del sindaco Giuseppe Salan e Inter hanno presentato ieri sera in Comune l’offerta per l’acquisto di San. Undocumento corposo, circa trecento pagine, con riportati il piano per ilimpianto, compresi i volumi coinvolti, costi e impatto ambientale.Ora tutto passerà nelle mani del Comune che dovrà analizzare il dossier presentato dai due club dino per la progettazione delSann e Inter presentano il progettoSanda 71LEGGI ANCHE Calciomercaton, la Premier League chiama Rafael Leao.