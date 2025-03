Ilrestodelcarlino.it - Nuovo rogo in via Turri. Ennesima occupazione

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate due sere fa per spegnere un violanto incendio, che è scoppiato all’ora di cena in un locale tecnico adibito a dormitorio di fortuna tra i civici 27 e 29 di via. Fortunatamente, al momento dell’incendio nessuno era dentro il vano solitamente occupato. Tanta paura visto la fiammata ‘scenografica’, ma danni soltanto alle cose e il fuoco domato senza problemi. A quanto pare, e secondo le ricostruzioni effettuate da chi è intervenuto a due passi dalla stazione storica, ilsarebbe stato causato da qualche strumento di fortuna. Purtroppo, quei vani vengono sempre più spesso occupati da persone con problemi di tossicodipendenza. Le rampe che danno accesso ai garage dei condomini sulla lunga via che porta davanti alla stazione storica sono da anni prese di mira da persone senza fissa dimora, che forzano i box per entrare e trovare un letto di fortuna dove passare le notti, soprattutto nei periodi più freddi.