Nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Chi è Andrea Sempio e la reazione degli Stasi

Potrebbe essere un clamoroso colpo di scena, quello che ruota attorno al caso di, dopo che la Procura di Pavia ha iscritto, di, nel registroindagati, amico di Marco, fratello della 26enne assassinata nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, all’epoca dei fatti appena diciannovenne.Per il delitto della studentessa sta scontando 16 anni di carcere l’ex fidanzato Alberto, da sempre professatosi innocente, a cui recentemente la Cedu ha respinto il ricorso per concedere la libertà Vi raccomandiamo. Delitto, la Cedu respinge il ricorso di Alberto: resterà in carcere L'ex studente della Bocconi resta in carcere, dopo la condanna a 16 anni e mezzo per l'omicidio della ex fidanzata, avvenuto nel 2007.