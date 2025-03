Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: avanti con Thiago Motta fino a maggio, poi la regia può cambiare. I tre nomi in corsa

di RedazionentusNews24con, poi lapotrebbe ancheindipendentemente dal finale. I 3inNessun cambio ina meno di clamorosi passi falsi anche nelle prossime uscite. Questo in sintesi il pensiero di questi giorni dalla Continassa dopo la pesante sconfitta casalinga dellacontro l’Atalanta.A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela inoltre che una volta che questa stagione sarà archiviata non è da escludere un cambio in panchina. Tre ipapabili: tra Conte e Gasperini sta scalando posizioni anche Pioli.Leggi suntusnews24.com