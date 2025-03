Ilrestodelcarlino.it - "Nuovi soci all’ex Saga? Buone prospettive"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È (ancora) presto per cantare vittoria. "La corsa contro il tempo" lanciata dai sindacati per salvare la Gaggio-Tech è in stato d’esecuzione. E in questo momento il nodo più complesso da sciogliere è trovare un imprenditore volenteroso di investire nella ditta di Gaggio. In realtà, circola già il nome di un industriale interessato a capitalizzare risorse nell’ex: il gruppo Custom, realtà emiliana leader nella produzione di soluzioni integrate. Nulla è ancora è stato sottoscritto ed è ancora presto per parlare di accordo. È in atto una prima fase "di studio", assicura il liquidatore Mattia Berti, ma "con". Continuando in questo modo ad adottare un piano già utilizzato dai diversi interlocutori: il dialogo. Infatti, oltre alla Regione e i sindacati, nella trincea di questa battaglia ci sono anche la Minifaber di Raffaello Melocchi e il liquidatore Berti, nominato dall’assemblea di Gaggio-Tech, all’atto della messa in liquidazione volontaria dellaetà, decisa da Alessandro Triulzi (Tecnostamp),o di maggioranza (60%) dell’azienda dell’Appennino.