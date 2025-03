Sbircialanotizia.it - Nuove prospettive sull’amore: “Dio, come Mi amo… Per amarti di più!” scuote il dialogo uomo-donna

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un bagliore, quasi inaspettato. L’incontro con un testo capace di farci fermare, per un istante, a guardare dentro le dinamiche tra, prima che tutto scorra via in fretta. “Dio,Mi amo. Perdi più!” (Graus Edizioni) è esattamente questo: un frammento di luce che salta fuori dalle pagine e si . L'articolo: “Dio,Mi amo. Perdi più!”ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.