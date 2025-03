Ilrestodelcarlino.it - Nuove leve per le forze dell’ordine. Accolte due giovani carabiniere

Le celebrazioni per la Giornata internazionale della donna a Gattatico si sono aperte con un evento significativo: la presentazione ufficiale delleFederica Coppola e Denise Criscitiello, che hanno da poco iniziato il loro servizio presso la locale caserma dei Carabinieri. Questesi uniscono alla collega Noemi Coscia che, laureata in Scienze e tecniche psicologiche, è già in servizio da un anno a Gattatico. La cerimonia di accoglienza si è svolta in Municipio nella sala del consiglio, alla presenza del sindaco Danuele Finucci, del comandante della stazione carabinieri locale luogotenente Danilo Bianchi e dei dipendenti comunali. "Con profonda stima e gratitudine", il sindaco ha accolto ufficialmente le, evidenziando "il loro impegno nella tutela delle persone e il valore aggiunto che porteranno al Corpo".