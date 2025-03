Ilgiorno.it - Nuova targa per Ramelli: è polemica. Bocciata dai prof e riannunciata

L’annuncio di una“ministeriale“ per ricordare Sergio, nei 50 anni della sua morte, riaccende le polemiche al Molinari, l’istituto tecnico di Crescenzago che frequentava lo studente, aggredito a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia la sera del 13 marzo 1975 e morto dopo 47 giorni di agonia. La richiesta di unache gli rendesse onore era arrivata a gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, e portava la firma del sottosegretario Paola Frassinetti, per conto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Era stato convocato un Consiglio d’istituto ad hoc, che aveva deliberato un documento all’unanimità in cui si spiegava che lain realtà c’è già, "nella biblioteca dell’Istituto, un luogo di alto valore simbolico, in quanto luogo di cultura, e comunicativo, in quanto spazio dedicato allo studio pomeridiano e allo svolgimento di attività peer-to-peer tra studenti e dei colloqui con le famiglie".