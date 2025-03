Lanazione.it - Nuova sede per il servizio di salute mentale. Torre inaugura il centro in via XXV aprile

AREZZOGli operatori dell’unità funzionaleadulti torna ad avere unaunica. Dopo la loro frammentazione in più ambulatori a seguito di un principio d’incendio dovuto al cortocircuito in un quadro elettrico che, nel dicembre 2022, aveva interessato la palazzina deldidi via Guido Monaco, da ieri le articolazioni ambulatoriali deldiretto dal dottor Giampaolo Di Piazza tornano ad occupare un’unica: quella al numero 18 di via XXV. In tutto 480 metri quadrati di superficie nella quale prestano attività 10 medici, 5 educatori, 3 psicologhe e psicologi, 2 assistenti sociali, un Oss, un amministrativo e 25 fra infermiere e infermieri, oltre a tirocinanti psichiatri e psicologi. Ildiè anche luogo di formazione e collaborazione tra Università, aziende ospedaliere universitarie e Usl Sud est.