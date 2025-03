Genovatoday.it - Nuova ipotesi per i cantieri autostradali di Busalla: tavolo tecnico al ministero

Leggi su Genovatoday.it

Regione Liguria e Autostrade per l'Italia (Aspi) hanno presentato unaper i lavori di ammodernamento dello svincolo autostradale di, lungo l'A7 Genova-Milano. La proposta prevede la realizzazione di rampe provvisorie di ingresso e uscita per mantenere la stazione aperta in.