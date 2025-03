Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW X1: nel 2026 arriva il restyling. Ecco le foto

Ildella BMW X1introdurrà una serie di aggiornamenti estetici, tecnologici e meccanici per mantenere competitivo il SUV compatto della casa bavarese. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi da questo facelift.Design EsternoIl nuovo modello presenterà un’estetica rivisitata, in linea con il linguaggio di design più recente di BMW. Le modifiche più significative includeranno:calandra anteriore: la classica griglia a doppio rene potrebbe essere leggermente più grande e affusolata, con un design più aerodinamico e aggressivo.Gruppi ottici ridisegnati: fari più sottili e tecnologici, con tecnologia Matrix LED o Laserlight, che miglioreranno visibilità ed efficienza.Paraurti sportivi: prese d’aria più scolpite, per un look più dinamico e muscoloso.Nuove opzioni di cerchi: disponibili fino a 20 pollici, con design aerodinamico per migliorare l’efficienza.