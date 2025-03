Lanazione.it - Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana: possibile pioggia

Firenze, 12 marzo 2025 – Continua la condizione di instabilità meteo in questa settimana particolarmente caratterizzata dal maltempo in. Dopo l’di mercoledì 12 marzo, c’è unache riguarda la giornata di giovedì 13 marzo. Sempre per, sempre per. Le previsioni meteo inE’ prevista dunque ancorasu buona parte della regione. E per questo le autorità hanno deciso di estendere l’avviso anche per giovedì. Ilriguarda la gran parte della regione, compresa l’intera costa, dalle Apuane fino alla Maremma. Più allerte insieme Per la giornata di giovedì 13 marzo in realtà ci sono più allerte insieme. Oltre a quella per, c’è unaperidraulico, quindi peringrossamento dei fiumi maggiori.