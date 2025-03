Nunez e Jones mancano di sparare mentre Reds si schianta

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 00:53:00 Il web non parla d’altro:Darwine Curtishanno perso il rigoreParis Saint-Germain ha concluso le speranze della Champions League di Liverpool ad Anfield.Avendo vinto 1-0 nella notte per livellare il pareggio a 1-1, il PSG ha mantenuto il coraggioha segnato tutti e quattro i calcioli e Gianluigi Donnarumma ha fatto il resto con due superbi salvataggi.È stato un gioco assorbente che ha fluttuato in entrambi i modi. Il Liverpool iniziò in modo superbo solo per essere catturato dal bancone dal 21 ° gol di Ousmane Dembele del 2025.PSG avrebbe dovuto essere più avanti a metà tempo prima che il Liverpool dominasse il secondo periodo.Il pendolo oscillò di nuovo nei tempi supplementari con il PSG che si avvicinava al bordo in tre occasioni.Com’era, sono stati spinti fino a un rigore in cui non hanno mai seguito.