Nucleare, Trump scrive a Khamenei per accordo. Iran: "La lettera ci verrà consegnata presto"

Ladel presidente Usa Donaldall’sul“è stata scritta, ma non ci è ancora arrivata” e “un inviato di un Paese arabo dovrebbe consegnare ladia Teheran”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteriiano, Seyyed Abbas Araghchi, parlando a margine di una riunione del governo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampaiana Irna.Venerdì scorso, in un’intervista a Fox Business, aveva riferito di avere scritto unaal leader supremo dell’, l’ayatollah Ali, chiedendogli impegno per negoziare unsul. “Ho detto ‘spero che negozierete’, perché sarà molto meglio per l’”, aveva riferitonell’intervista a Fox Business Network. “Penso che vogliano quella. L’altra alternativa è che noi dobbiamo fare qualcosa, perché non si può permettere un’altra arma”, aveva aggiunto il tycoon.