Ilgiorno.it - Novate Milanese, fermata soppressa: petizione contro Trenord. In aula è crisi tra maggioranza e minoranza

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Trasporti pubblicie Atm: in consiglio comunale non c’è intesa tra. I tre partiti diPd, Bellae Avs hanno raccolto le firmeper la soppressione delladella linea S13 e hanno presentato una mozione per impegnare la Giunta a un confronto cone Regione per riavere la. “Nonostante i tentativi di dialogo, il centrodestra ha presentato in Consiglio un emendamento mai condiviso prima, stravolgendo di fatto la nostra mozione. A colpi di, i consiglieri di centrodestra hanno voluto annacquare ogni riferimento alle criticità riscontrate sulle linee: nei loro interventi, hanno difeso il senso strategico della soppressione che ci ha colpiti. Noi, invece, abbiamo ribadito che il problema è drammatico: viaggiare consta diventando sempre più insostenibile.