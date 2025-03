Unlimitednews.it - Notte tranquilla per Papa Francesco

ROMA (ITALPRESS) – Come reso noto dalla sala stampa vaticana, ilha trascorso una. Il Santo Padre si trova ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio e nonostante i medici abbiano deciso di sciogliere la prognosi, in considerazione della complessità del quadro clinico dovrà la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero.-Foto Ipa/Agency-(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo