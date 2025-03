Lettera43.it - Northvolt dichiara fallimento: l’azienda svedese di batterie per auto elettriche in bancarotta

hatoche rappresentava le speranze dell’Unione europea di poter fare concorrenza alle società cinesi nella costruzione diperha annunciato la. Alla base dellac’è stata anche la cancellazione di grandi ordini come quello annullato da Bmw per una cifra intorno ai 2 miliardi di euro.era stata fondata nel 2016 grazie al sostegno di colossi come Volkswagen, Goldman Sachs e BlackRock. Ha subito accumulato più di 15 miliardi di dollari in investimenti, ma non è bastato.per(Getty Images).Scania e il governo tedesco possibili acquirentiIl debito diè pari a 7,5 miliardi di euro. Tom Johnston, presidente ad interim del, ha annunciato l’istanza die ora sarà un liquidatore giudiziale a vendere gli asset della società.