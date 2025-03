Ilfattoquotidiano.it - Northvolt, campione Ue delle batterie elettriche, è pieno di debiti e presenta istanza di fallimento

, il gigante disvedese, hatodi, secondo quanto comunicato dal Tribunale distrettuale di Stoccolma. Con una decisione che ha colto di sorpresa analisti e dipendenti, la decisione è arrivata dopo che il consiglio di amministrazione – che si è riunito ieri sera – ha riconosciuto l’impossibilità di raccogliere in tempi brevi il nuovo capitale necessario per portare avanti le attività.Il quotidiano svedese Dagens Nyheter riporta la nota del gruppo in cuiriconosce “l’impatto significativo di questa decisione su dipendenti, fornitori e clienti” e spiega di essere “al lavoro a stretto contatto con le autorità competenti, i sindacati e i partner” per una transizione ‘tranquilla’. Secondo il DN il governo era stato informato della situazione almeno dalla giornata di ieri.