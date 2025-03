It.insideover.com - Non solo l’Ucraina: l’Ue manda truppe in Bosnia per disinnescare i pro Putin

L’Est Europa assume sempre più le sembianze di un polveriera sul punto di esplodere e non c’entra. L’Unione europea ha recentemente annunciato il suo impegno a inviare nuove risorse militari inErzegovina nell’ambito della missione Althea, operazione lanciata più di vent’anni fa per contribuire al mantenimento della pace nella regione dopo la terribile guerra combattuta tra il 1992 e il 1995 e che ha portato alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia. Il motivo? Negli ultimi tempi a impensierire Bruxelles sono le spinte autonomiste e secessioniste delle regioni a maggioranza etnica serba e che sono sempre più tentate a trovare un nuovo tetto sotto cui accamparsi in quel di Belgrado dopo che il leader filoserbo (e filorusso), Milorad Dodik, è stato condannato a un anno di carcere e a sei mesi di interdizione dai pubblici uffici per aver disatteso le ingiunzioni dell’Alto Rappresentante Onu volte all’osservanza delle leggi promulgate dalle istituzioni di Sarajevo.