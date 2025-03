Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli: parola a Gigi Cagni

Lotta salvezza, ci sono sei squadre in sette punti. Che ne pensa?"Per uno come me che ha vissuto certe situazioni è difficile dare un giudizio. Però dico che in questo momento, quando arrivi a dieci partite dalla fine, il campo non mente. E quello che hai fatto finora è il massimo che puoi fare. Ora devi stare bene fisicamente, correre, è una cosa da cui non puoip rescindere, perché se sei lì vuol dire che tecnicamente non va. L'Empoli purtroppo ha la Coppa Italia, che è un dispendio energetico ma anche un'esaltazione. Hanno avuto tanti infortuni, sono una squadra giovane, ma al di là di questo devi pensare esclusivamente a essere una squadra con carica agonistica e ritmo alto, altrimenti è difficile salvarti".