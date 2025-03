Terzotemponapoli.com - Non solo i partenopei. Ma in bocca al…Lupo, Napoli

Venezia-, meno quattro: a 1 Station Radio, nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’ condotta da Luca Cerchione, è intervenuto Fabio Lupo, ex direttore sportivo (anche) dei lagunari. Di seguito le sue dichiarazioni.Nonil, parte primaIl Bayern Monaco è uno scoglio sormontabile o insormontabile per gli uomini di Simone Inzaghi? “No, direi che per l’organico dell’Inter nessun ostacolo è insormontabile in Europa. Come sempre, conterà molto lo stato fisico e psicologico con cui la squadra arriverà a queste sfide. Tuttavia, l’Inter ha un organico che ha nelle proprie corde la possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione. Certo, il Bayern Monaco è un avversario fortissimo, ma quando si entra nella fase finale della Champions League è normale affrontare squadre di altissimo livello”.