Iltempo.it - "Non prima di 10 giorni". Papa, cosa dice l'esperto sulla convalescenza

Leggi su Iltempo.it

Le condizioni diFrancesco sono in lieve miglioramento, ma il quadro clinico va tenuto ancora sotto osservazione perché resta complesso. Piccoli passi avanti, considerando anche il fatto che lo staff medico ha deciso di non diffondere un bollettino al giorno, sono stati fatti: "È innegabile perché altrimenti la prognosi non sarebbe stata sciolta se ci fossero stati rischi di complicanze imminenti", ha detto il docente di Medicina interna dell'Università Sapienza, Giorgio Sesti, per commentare quanto si evince dalle informazioni diffuse dal Vaticano in merito alle condizioni di salute di Bergoglio. A confermarlo, secondo l', anche la fisioterapia motoria che "indica l'inizio della". Tuttavia, come già ampiamente specificato da fonti vaticane, le dimissioni dal Policlinico Gemelli sono ancora lontane.