"Non potevo fuggire. È stato terribile": una donna terrorizzata bloccata in auto dal tornado – IL VIDEO

UnEF-2 ha colpito Longwood, in Florida centrale, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Tra le immagini più impressionanti, ilgirato da Jeanicmar R., cittadina di origine venezuelana, che ha ripreso l’impatto dalla sua. Il filmato, pubblicato nelle sue storie Instagram, mostra il momento in cui la tromba d’aria si solleva e investe il veicolo. Il National Weather Service ha classificato ilcome un “fenomeno raro”: ha percorso circa 6 chilometri in cinque minuti, con venti che hanno raggiunto i 195 km/h.Molti utenti hanno chiesto a Jeanicmar perché non sia fuggita dall’. “Non ne ho avuto tempo – ha spiegato – ho visto ilche iniziava e nemmeno un minuto dopo sono stata travolta”, ha risposto. Ha anche raccontato di aver sentito l’muoversi, le raffiche scuotere la carrozzeria e un boato assordante: “Dalsi percepisce forse il 25% di quello che realmente ho vissuto: il suono del vento, l’che si muoveva.