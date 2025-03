Spazionapoli.it - “Non possiamo più sbagliare”: Simeone suona la carica, e sui tifosi…

Leggi su Spazionapoli.it

L’attaccante azzurro sul finale di stagione del Napoli, tra obiettivi di squadra e emozione per la coreografia al Maradona.Due gol e due assist sono il bottino portato a casa da Giovannifino ad oggi tra campionato e Coppa Italia. L’attaccante argentino del Napoli sta cercando di ritagliarsi il suo spazio, seppur da subentrante, nel Napoli di Antonio Conte. Non facile la sua stagione alle spalle di Romelu Lukaku, ma ai microfoni di Radio CRC ha commentato la sua stagione e gli obiettivi del Napoli.“Conte? Non ho mai lavorato in allenamento come quest’anno. È una sofferenza che si trasforma in piacere. Il mister ci dà laogni giorni, lui e il suo staff sono veramente unici. Grandi lavoratori, persone speciali. Scudetto? Per vincerlo bisogna avere 25 giocatori disposti a fare di tutto, questa è la verità.