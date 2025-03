Fanpage.it - “Non mettere il rossetto, ti faccio saltare in aria”, condannato per stalking sull’ex fidanzata minorenne

Leggi su Fanpage.it

Il 27enne di Taurisano, in Salento, è statoa un anno, venendo invece assolto dalla ben più grave accusa di violenza sessuale. Secondo il racconto della vittima (14enne all'inizio della relazione) l'ex la limitava negli spostamenti chiedendole in continuazione fotografie per controllare dove si trovasse, impedendole di indossare determinati abiti, diile di modificare il suo taglio di capelli.