Amica.it - Non il solito semipermanente: le tendenze unghie 2025 sono più audaci

Chi si è stufato diperfettamente smaltate nei toni del latte, manicure baby boomer, nude e rossi di ogni sfumatura, impeccabili per tre settimane sulla lamina, può tirare un sospiro di sollievo con lemostrate alle sfilate A/I/26. Alla omogeneità di tali lamine, smaltate con smalti semi permanenti o gel semi-gel, le sfilate oppongono nail art e manicure più divertenti e. Scelte coraggiose da osservare e replicare, in base anche alla conformazione e fisionomia delle proprie, sulla punte delle dita. Niente paura: esistono soluzioni anche per lepiù corte (ebellissime) e per quelle più robuste,previsti accessori insoliti.