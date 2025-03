Liberoquotidiano.it - "Non esiste davvero": Tstitsipas prima batte Berrettini, poi lo umilia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il k.o. contro Stefanos Tsitsipas a Dubai è stato bissato da un altro stop al Masters 1000 di Indian Wells. Per Matteonon è un grande momento, caduto sia negli Emirati Arabi sia in California in un'ora e otto minuti e con un doppio 6-3. Nessuna rivincita dunque per l'italiano, quasi ‘sbeffeggiato' da Tsitsipas nella conferenza stampa post match: "Ho giocato una buona partita, ma nonuna partita perfetta”, le sue parole. Quasi a dire che non si è impegnato molto perre Matteo. E ancora: “Probabilmente ho giocato solo due volte nella vita una partita perfetta, se questa è la definizione di un qualcosa in cui non va nulla storto — ha aggiunto il greco — La partita perfetta non. Probabilmente intendeva che ho giocatobene. Lo ringrazio per averlo detto, ma ci sono sicuramente tante cose che posso fare meglio la prossima volta".