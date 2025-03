Ilrestodelcarlino.it - "Non dovremo regalare nulla"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Trovandoci di fronte una squadra che è in grado di leggere e punire qualsiasi tipo di errore che commetti,giocare una partita di grande concentrazione ed il massimo livello di energia, non solo fisica ma anche mentale". Coach Priftis invoca sostanzialmente una partita ‘perfetta’ da parte dei suoi e ha tutte le ragioni del mondo, perché per superare Tenerife servirà un’impresa. "La componente dell’affaticamento – prosegue il tecnico biancorosso – sarà sicuramente da gestire in questo calendario che ci propone tanti incontri ravvicinati ed è per questo che tutti gli elementi della rosa dovranno farsi trovare pronti a dare il proprio contributo". Poi il trainer greco entra ancora di più nel dettaglio: "Sulle chiavi tecniche,evitare di fare regali gratuiti ai nostri avversari in termini di palle perse ed offensivamente cercare di metterci nelle condizioni di prenderci buone soluzioni dalla lunga distanza, sperando che le percentuali ci possano aiutare".