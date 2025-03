Non dovevo farlo mi sono pentita Helena dietrofront clamoroso al Grande Fratello | pubblico nerissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prestes ha sorpreso i fan delcon una riflessione inaspettata: ha ammesso di esseredi aver accettato il ripescaggio avvenuto due mesi fa. Confidandosi con Stefania Orlando,ha rivelato che forse sarebbe stato meglio rimanere fuori dalla casa e dedicarsi ai numerosi impegni professionali che aveva in sospeso. Negli ultimi giorni, la modella ha vissuto momenti difficili all’interno della casa, tra cui diversi scontri con Javier Martinez. Questo clima teso potrebbe aver contribuito al suo stato d’animo e alla sua inaspettata ammissione.Durante una conversazione mattutina in giardino con Stefania Orlando,ha manifestato le proprie insicurezze: “Forse nonrientrare, ero già felice e mi sentivo amata,” ha confessato, lasciando intuire che la permanenza nel reality non le stia dando le soddisfazioni sperate.