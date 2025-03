Calciomercato.it - Niente da fare per due grandi ex: il Milan ricambia tutto

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul club rossonero: dall’allenatore al nuovo Direttore sportivo, passando per il colpo a centrocampoSono giorni davvero intensi per il, che devei conti con un futuroda scrivere. Dopo il viaggio in America di Giorgio Furlani, la situazione in casa rossonera appare più chiara, ma servirà del tempo per mettere in atto la rivoluzione necessaria.Ribaltonedaper Allegri e Paratici: l’annuncio in diretta (LaPresse) – Calciomercato.itPeril punto della situazione, ZonaRossonera, programma in onda sul nostro canale Youtube, ha contattato Michele De Blasis. Il giornalista non è così sicuro, che il prossimo allenatore delsia Massimiliano Allegri: “Si sta un po’ sottovalutando la sua volontà. Sono un po’ più cauto rispetto a quello che si legge – afferma subito il collega -.