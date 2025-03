Laprimapagina.it - Nicotera. Comerci: la città da anni ormai soccombe al continuo depauperamento in ogni campo

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Enzo, a nome dell’opposizione in consiglio comunale a.“OPPOSIZIONE” CivicaPOVERANOSTRA LaTirrenica che nella sua millenaria storia né ha passate di tutti i colori, attraversando periodi di grande splendore ad altri sfortunati che, tra l’altro, la vistare alle orde barbariche che infestavano, in tempi lontani, il mare Nostrum ma nessuno avrebbe potuto immaginare che, in tempi moderni, i barbari locali, assurti ad amministratori, le avrebbero cagionato, per certi versi, dmaggiori. La, unica erede della grande Medma, per secoli e secoli ha rappresentato un importante punto di riferimento dispensando servizi per un ampio territorio. Daalin